Дирижер Башмет рассказал, о чем спрашивает прибывших в Россию западных артистов

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи открывается 16 февраля. Дирижер Юрий Башмет рассказал, что он в первую очередь спрашивает у западных друзей-артистов, которые не боятся антироссийской истерии.
Как утверждает дирижер, знаменитости с Запада готовы терпеть неудобства и несколько пересадок, чтобы только иметь возможность выступить в городах России. Всем прибывшим в страну Башмет задает единственный вопрос.
«Мы их спрашиваем, готовы ли они к тому, что дома, по возвращении из России, могут столкнуться с неоднозначной реакцией, а в соцсетях им начнут писать гадости люди, которых они ни разу в жизни не видели», — рассказал он в беседе с «АиФ».
На что музыканты из Италии заверили артиста, что на родине их считают национальными героями и достоянием Сардинии. При этом выступление в России для них является очень важным.