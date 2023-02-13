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Водитель грузовика сбил несколько пешеходов в Нью-Йорке и сбежал с места аварии

Происшествия
Водитель грузовика сбил несколько пешеходов в Нью-Йорке и сбежал с места аварии

ДТП с участием фургона произошло в Нью-Йорке. Водитель грузовика протаранил толпу людей, сбив несколько пешеходов, и сбежал с места аварии. Спустя какое-то время сотрудники полиции задержали дебошира, сообщает Daily Star.

По данным СМИ, в связи с ЧП по тревоге были подняты экстренные службы. Отмечается, что инцидент с фургоном произошел одновременно с началом процедуры смертной казни над экстремистом Сайфулло Саиповым.

В 2017 году последний тоже врезался в людей на грузовике. Тогда погибли восемь человек.
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