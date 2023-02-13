Фильм «Титаник» обошел сиквел «Аватара» в списке самых кассовых кинолент

Как сообщает Variety, аналитики ожидают, что «Аватар-2» все же сумеет превзойти показатель «Титаника» и вернет себе третье место в числе самых коммерчески успешных фильмов в истории. На пути у него останутся лишь оригинальный «Аватар» и кинокомикс «Мстители: Финал», передает газета «Культура».