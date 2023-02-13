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Фильм «Титаник» обошел сиквел «Аватара» в списке самых кассовых кинолент

Общество
Фильм «Титаник» обошел сиквел «Аватара» в списке самых кассовых кинолент

Выход в повторный прокат позволил культовой драме Джеймса Кэмерона «Титаник» улучшить бокс-офис до 2,217 млрд долларов. С таким результатом картина смогла обойти сиквел «Аватара» того же режиссера.

Как сообщает Variety, аналитики ожидают, что «Аватар-2» все же сумеет превзойти показатель «Титаника» и вернет себе третье место в числе самых коммерчески успешных фильмов в истории. На пути у него останутся лишь оригинальный «Аватар» и кинокомикс «Мстители: Финал», передает газета «Культура».

По данным «Культуромании», картина от студии Marvel, режиссерами которой выступили братья Энтони и Винсент Руссо, собрала в прокате 2,799 млрд долларов.
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