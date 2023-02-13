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Депутат Останина высказалась против запрета Дня святого Валентина в России

Общество
Депутат Останина высказалась против запрета Дня святого Валентина в России

Против отмены Дня всех влюбленных в России выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она отметила, что российская молодежь очень любит этот праздник. Также Останина напомнила, что в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Дата была установлена президентом России Владимиром Путиным 28 июня 2022 года.

«Но я понимаю, что одним указом мы не заставим всех отмечать День любви. Нам надо многое сделать, чтобы наш праздник из государственного превратился в человеческий», — заявила Останина в беседе с «Лентой.ру».

День любви приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Главным символом праздника считаются белые ромашки.
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