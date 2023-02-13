Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Психолог Сатья Дас ударил сумкой посетительницу семинара в Великом Новгороде

Происшествия
Психолог Сатья Дас ударил сумкой посетительницу семинара в Великом Новгороде

Полицейские в Великом Новгороде заявили, что не получали обращений от организаторов и участников семинара известного психолога Сатьи Даса, который ударил одну из слушательниц сумкой по голове.

Как рассказала жительница в соцсети, в ходе семинара 12 февраля одна из присутствующих начала кричать с места, ее попытались вывести, но Сатья Дас ударил ее по голове ее же сумкой.

«Ни организаторы мероприятия, ни девушка, пострадавшая от удара сумкой, к нам не обращались. Заявления не писали», — сообщили в новгородской полиции.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду