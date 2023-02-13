Зарема Салихова прокомментировала продление контракта Абаскаля со «Спартаком»

Новый контракт между Абаскалем и «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. Салихова призналась, что предложила нынешнему менеджменту клуба как можно скорее продлить соглашение с испанским специалистом. Супруга Федуна также не упустила возможность остро высказаться в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.