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Зарема Салихова прокомментировала продление контракта Абаскаля со «Спартаком»

Спорт
Зарема Салихова прокомментировала продление контракта Абаскаля со «Спартаком»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала подписание нового контракта красно-белых с испанским тренером Гильермо Абаскалем. По мнению девушки, клуб сделал все правильно.

Новый контракт между Абаскалем и «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. Салихова призналась, что предложила нынешнему менеджменту клуба как можно скорее продлить соглашение с испанским специалистом. Супруга Федуна также не упустила возможность остро высказаться в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Мне было бы обидно, если бы пришел, скорее всего, Карпин и половина «Ростова». Мы с Лукой Каттани не для него собирали эту команду с умными русскими игроками, как Пруцев и Зинковский, которая предельно вариативна и играет в максимальное количество комбинаций», — цитирует Салихову издание Metaratings.

«Спартак» под руководством Абаскаля успел выиграть 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Вечерняя Москва». В активе красно-белых 36 очков после 17 туров.
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