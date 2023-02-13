Зарема Салихова прокомментировала продление контракта Абаскаля со «Спартаком»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала подписание нового контракта красно-белых с испанским тренером Гильермо Абаскалем. По мнению девушки, клуб сделал все правильно.
Новый контракт между Абаскалем и «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. Салихова призналась, что предложила нынешнему менеджменту клуба как можно скорее продлить соглашение с испанским специалистом. Супруга Федуна также не упустила возможность остро высказаться в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
«Мне было бы обидно, если бы пришел, скорее всего, Карпин и половина «Ростова». Мы с Лукой Каттани не для него собирали эту команду с умными русскими игроками, как Пруцев и Зинковский, которая предельно вариативна и играет в максимальное количество комбинаций», — цитирует Салихову издание Metaratings.
«Спартак» под руководством Абаскаля успел выиграть 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Вечерняя Москва». В активе красно-белых 36 очков после 17 туров.