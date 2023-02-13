Союз туриндустрии призвал россиян не рассчитывать на многократные шенгенские визы

Рассчитывать на получение многократной шенгенской визы россияне сейчас вряд ли могут, заявили в Российском союзе туриндустрии.
По словам специалистов, из 27 государств шенгенской зоны документы у граждан России принимают только несколько стран. Это Италия, Испания, Франция, Греция, Хорватия и ряд других.
«Визы на два-три года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода», — добавили в РСТ.
При этом чаще всего многократные визы выдает консульство Франции. Однако записаться на подачу документов туда практически невозможно.