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Союз туриндустрии призвал россиян не рассчитывать на многократные шенгенские визы

Общество
Союз туриндустрии призвал россиян не рассчитывать на многократные шенгенские визы

Рассчитывать на получение многократной шенгенской визы россияне сейчас вряд ли могут, заявили в Российском союзе туриндустрии.

По словам специалистов, из 27 государств шенгенской зоны документы у граждан России принимают только несколько стран. Это Италия, Испания, Франция, Греция, Хорватия и ряд других.

«Визы на два-три года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода», — добавили в РСТ.

При этом чаще всего многократные визы выдает консульство Франции. Однако записаться на подачу документов туда практически невозможно.
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