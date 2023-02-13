Певец Михаил Турецкий раскрыл секрет успеха SHAMAN

Основатель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий раскрыл секрет успеха артиста SHAMAN. Шоумен отметил, что дело в энергетике и репертуаре.
В прошлом году певец очень быстро обрел популярность в России. Клипы на его патриотические хиты набрали многомиллионные просмотры. Турецкий перечислил для Teleprogramma.pro причины такого рывка.
«У него есть органика. И SHAMAN энергетически заряжен, он в событии, явлении. К тому же у этого артиста правильный репертуар. Как говорится, дорога ложка к обеду. Да и сам по себе он талантливый человек. В этом и успех SHAMAN», — заявил шоумен.
Он добавил, что популярность пришла бы к артисту даже без участия в вокальных конкурсах. Турецкий считает, что добиваться успехов SHAMAN помогает большая команда.