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Певец Михаил Турецкий раскрыл секрет успеха SHAMAN

Шоу-бизнес
Певец Михаил Турецкий раскрыл секрет успеха SHAMAN

Основатель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий раскрыл секрет успеха артиста SHAMAN. Шоумен отметил, что дело в энергетике и репертуаре.

В прошлом году певец очень быстро обрел популярность в России. Клипы на его патриотические хиты набрали многомиллионные просмотры. Турецкий перечислил для Teleprogramma.pro причины такого рывка.

«У него есть органика. И SHAMAN энергетически заряжен, он в событии, явлении. К тому же у этого артиста правильный репертуар. Как говорится, дорога ложка к обеду. Да и сам по себе он талантливый человек. В этом и успех SHAMAN», — заявил шоумен.

Он добавил, что популярность пришла бы к артисту даже без участия в вокальных конкурсах. Турецкий считает, что добиваться успехов SHAMAN помогает большая команда.
SHAMAN турецкий шоу-бизнес
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