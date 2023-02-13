Драматург Аркадий Инин рассказал о внезапной смерти сына во время отдыха в Турции

Драматург и сценарист Аркадий Инин рассказал, что его наследник Константин ушел из жизни в прошлом году. Смерть мужчины была внезапной.
Точная причина кончины до сих пор остается неизвестной. Константин умер в день рождения своей покойной матери Инны Ивановой, с которой его отец прожил в браке 60 лет.
«Он поехал в Турцию отдыхать, был бодр и здоров, утром — бассейн и завтрак, а днем упал почему-то. Никогда не жаловался на сердце, но по внешним проявлениям у него была дикая испарина и рвота. Говорят, что это признак инфаркта», — поделился Инин в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
По словам Инина, о смерти Константина одним из первых узнал старший сын драматурга Вадим. Ему об этом сообщили друзья умершего. Журналиста осведомили только на следующий день.