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МИД КНР заявил о незаконном нахождении американских аэростатов над Китаем

Политика
МИД КНР заявил о незаконном нахождении американских аэростатов над Китаем

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь сделал неприятное для Белого дома заявление.

По словам работника дипломатического ведомства, американские аэростаты незаконно находились над КНР. Речь идет о более десяти случаях, начиная с 1 января прошлого года, указал Вэньбинь во время выступления на брифинге.

«Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств — обычное явление», — отметил он.

Известно, что аналитики NI предрекли Соединенным Штатам войну с Китаем на фоне украинского кризиса. Они считают, что яблоком раздора выступит Тайвань.
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