Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь сделал неприятное для Белого дома заявление.
По словам работника дипломатического ведомства, американские аэростаты незаконно находились над КНР. Речь идет о более десяти случаях, начиная с 1 января прошлого года, указал Вэньбинь во время выступления на брифинге.
«Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств — обычное явление», — отметил он.
Известно, что аналитики NI предрекли Соединенным Штатам войну с Китаем на фоне украинского кризиса. Они считают, что яблоком раздора выступит Тайвань.