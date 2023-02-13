Роспотребнадзор перечислил полезные свойства гороха, фасоли и чечевицы

Помимо этого, зернобобовые содержат немало калия, который поддерживает здоровье сердца и играет важную роль в работе пищеварительной и мышечной систем. В Роспотребнадзоре напомнили, что чечевица, фасоль и горох хранятся довольно долго, а потому будут повышать разнообразие рациона на протяжении всего года. Уточняется, что они также обладают низким гликемическим индексом и подойдут для диабетиков.