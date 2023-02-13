Роспотребнадзор перечислил полезные свойства гороха, фасоли и чечевицы

Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам добавить в рацион зернобобовые культуры из-за их высокой усвояемости и полезных свойств.
По информации ведомства, горох, фасоль и чечевица богаты железом. Лучше всего оно усвоится, если сочетать зернобобовые с содержащими витамин С продуктами. В карри из чечевицы, например, можно добавить лимонный сок.
Помимо этого, зернобобовые содержат немало калия, который поддерживает здоровье сердца и играет важную роль в работе пищеварительной и мышечной систем. В Роспотребнадзоре напомнили, что чечевица, фасоль и горох хранятся довольно долго, а потому будут повышать разнообразие рациона на протяжении всего года. Уточняется, что они также обладают низким гликемическим индексом и подойдут для диабетиков.