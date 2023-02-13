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Нутрициолог Панова рекомендовала пить зеленый чай для снижения риска тромбоза

Общество
Нутрициолог Панова рекомендовала пить зеленый чай для снижения риска тромбоза

Употребление зеленого чая способствует снижению риска образования тромбов в кровеносных сосудах. Об этом заявила врач-нутрициолог Ольга Панова. Она рассказала, какие еще продукты полезны для профилактики тромбоза.

Медицинский специалист утверждает, что зеленый чай содержит в себе особое вещество — рутин. Оно блокирует ферменты, которые способствуют выработке тромбов. Ежедневно врач советует выпивать по одной-две чашки этого напитка, передает издание «Москва 24».

Не менее полезным также считается подсолнечное масло. Однако Панова подчеркивает, что пользу несет лишь пахнущее масло, а не рафинированное. Масло снижает риск образования тромбов за счет повышенного содержания антиоксидантов в его составе.

Наконец, врач рекомендует добавить в рацион питания печень трески, содержащую в себе гепарин. По словам Пановой, блюда с печенью трески можно есть раз в неделю.
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