Нутрициолог Панова рекомендовала пить зеленый чай для снижения риска тромбоза

Употребление зеленого чая способствует снижению риска образования тромбов в кровеносных сосудах. Об этом заявила врач-нутрициолог Ольга Панова. Она рассказала, какие еще продукты полезны для профилактики тромбоза.
Медицинский специалист утверждает, что зеленый чай содержит в себе особое вещество — рутин. Оно блокирует ферменты, которые способствуют выработке тромбов. Ежедневно врач советует выпивать по одной-две чашки этого напитка, передает издание «Москва 24».
Не менее полезным также считается подсолнечное масло. Однако Панова подчеркивает, что пользу несет лишь пахнущее масло, а не рафинированное. Масло снижает риск образования тромбов за счет повышенного содержания антиоксидантов в его составе.
Наконец, врач рекомендует добавить в рацион питания печень трески, содержащую в себе гепарин. По словам Пановой, блюда с печенью трески можно есть раз в неделю.