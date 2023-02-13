Финаналитик Антонов рассказал о наиболее выгодных и безопасных инвестициях

Рубль, золото и акции крупных российских компаний являются наиболее стабильными, передает Life.ru мнение финаналитика компании BitRiver Владислава Антонова.
Эксперт рекомендует хранить деньги в российской валюте и покупать золотые инвестиционные монеты или акции серьезных компаний. Например, дивиденды в нефтегазовой отрасли превышают 10%.
Также можно обратить внимание на рынок криптовалют. Особенно, на фоне его роста, ведь с начала года биткоин подорожал на 40%. Примерно 3-5% свободных средств можно вложить в криптовалюту, считает аналитик.