Доцент Свечникова: почему в России вырос спрос на новостройки

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова рассказала, почему в России вырос спрос на новостройки, что будет с рынком недвижимости в дальше, а также где и как сейчас человеку со средним доходом оптимально купить жилье. Подробнее — в материале ФАН: