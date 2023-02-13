Доцент Свечникова: почему в России вырос спрос на новостройки

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова рассказала, почему в России вырос спрос на новостройки, что будет с рынком недвижимости в дальше, а также где и как сейчас человеку со средним доходом оптимально купить жилье. Подробнее — в материале ФАН:
— В стране и столице огромное количество новостроек, реальные доходы населения который год падают. Откуда такой спрос, что бюджетных квартир не осталось?
— На рост спроса на недвижимость повлияли два фактора. Первый – это стремление сохранить денежные средства путем вложения в недвижимое имущество. По ряду оценок, с начала года цены на наиболее дорогие квартиры – новостройки – снизились на более, чем 1%. Покупатели не захотели упустить момент для выгодного вложения.
Второй фактор: активное использование ипотечных льготных программ, таких как, например,«Семейная», «Господдержка 2020–2022» и снижение ставки по программе льготной ипотеки для специалистов в сфере IT.
Совокупность этих факторов стала одной из причин недостатка бюджетных квартир на рынке недвижимости.
— Что происходит в более дорогих сегментах? Есть ли там аналогично высокий спрос?
— Рынок элитного жилья понес существенные потери в прошедшем году. Анализ первичного и вторичного рынка дорогостоящего жилья показал сокращение примерно на 40%. Спрос на новое элитное жилье сократился в два раза. Доля новостроек в общем объеме продаж в 2022 году составила не более 20%.
— Что будет с рынком недвижимости (первичной и вторичной) дальше? Какие прогнозы по росту/снижению цен?
Безусловно, важную роль играют геополитическая обстановка, доступность жилищного кредитования и продление действия программ льготной ипотеки. Рынок недвижимости адаптируется под ситуацию, вероятно, продолжив снижение цен как на первичную, так и на вторичную недвижимость. Также высока вероятность дальнейшего уменьшения площади приобретаемых квартир в новостройках.
— Где и как человеку со средним доходом сейчас оптимально купить себе жилье?
Каждый кейс необходимо рассматривать отдельно, стоит учитывать уже анонсированные изменения на рынке недвижимости. Вероятнее всего, выгоднее будет воспользоваться программой льготной ипотеки, поскольку она продлена до 1 июля 2024 года. Также следует обратить внимание на запланированное увеличение материнского капитала на 12,4%, т.е. до 589,6 тыс. рублей на первого и до 779 тыс. на второго ребенка.
Программа семейной ипотеки позволит семье с двумя несовершеннолетними детьми взять кредит под 6% до 1 июля 2024 года.