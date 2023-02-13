«Око за око»: Кот призвал к действию российские спецслужбы в США

Россия должна отвечать симметрично на возможные теракты в отношении ее должностных лиц. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что США планируют осуществить заброску боевиков в Россию и СНГ для совершения терактов против дипломатов, госслужащих, силовиков и военных.
«Это стопроцентная правда, — заявил Кот. — К такому сценарию спецслужбы Соединенных Штатов готовились уже давно. Упомянутые теракты — типичные англо-саксонские методы, в которых нет места табу и запретам. Более того, мы уже видели, как западные спецслужбы работают на новых российских территориях: убивают чиновников, похищают членов их семей и так далее».
Теперь, отметил политолог, практика политических убийств будет расширена на все пространство России.
«Хорошо, что нам стало об этом известно, — заметил эксперт. — Предупрежден — значит, вооружен! Но, если честно, я считаю, что мы должны на это как-то отвечать. А то вот эта вседозволенность западных спецслужб, рождающая безнаказанность, уже начинает откровенно бесить. Возникает ощущение нашей собственной «беззубости». Пора бы, наверное, уже начать отвечать по принципу «Око за око, зуб за зуб!»
Собеседник ФАН считает, что, если российские чиновники начнут гибнуть в результате покушений, та же участь должна постигнуть чиновников в США.
«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! — заявил Кот. — По-другому и быть не может! А то вся эта англо-саксонская камарилья уверовала, что воевать мы с ней будем только на украинской территории, а у них дома все будет хорошо. Нет уж ребята, ошибаетесь!»
Ранее Юрий Кот высказался о нежелании Будапешта ратифицировать членство Украины в Евросоюзе.