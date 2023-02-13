События на Украине к 21:00 13 февраля: западные инструкторы под Херсоном, в ФРГ началось обучение танкистов ВСУ

Украинские войска используют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, предположительно поставленные странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства командира Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения ВС РФ с позывным Тренер. По его словам, у раненых, поступающих в госпитали на данном направлении, выявляют шарообразные элементы правильной формы и одинакового размера, которые обладают высокой проникающей способностью.