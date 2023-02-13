События на Украине к 21:00 13 февраля: западные инструкторы под Херсоном, в ФРГ началось обучение танкистов ВСУ

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 13 февраля.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены позиции и места скопления техники ВСУ на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком направлениях. Украинские войска потеряли порядка 320 военнослужащих и большое количество техники. В Донецкой Народной Республике (ДНР) поражен пункт ремонта военной техники ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы 2 боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и 2 самоходные гаубицы «Гвоздика».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.
Запорожская область
Украинские войска днем обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи, сообщила местная администрация. ВСУ выпустили по населенному пункту 4 ракеты. В результате атак серьезные повреждения получила жилая застройка, ущерб нанесен городским коммуникациям, центральному водопроводу и высоковольтной линии электропередач.
Херсонская область
Украинские СМИ днем сообщили о взрывах, раздавшихся в Херсоне, при этом воздушная тревога не объявлялась.
Появились сообщения о прибытии англоговорящих военных инструкторов из США или Великобритании в населенный пункт Садовое в окрестностях Херсона. По словам местных жителей, они расселились в домах, владельцы которых эвакуировались.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка, Гольмовский, Никольское, Минеральное и Яковлевка. В результате ударов повреждена жилая застройка в Донецке, Гольмовский оказался частично обесточен.
Киев завел уголовные дела в отношении мэра Мариуполя и 10 сотрудников полиции ДНР из-за подозрений в «коллаборационизме» и «госизмене», сообщил офис генпрокурора Украины. Украинские власти вменяют им в вину работу в регионе после освобождения города российскими подразделениями и включения ДНР в состав РФ.
Врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что в республике нет задолженностей по выплате пенсий. По его словам, министерство труда и соцполитики ДНР выплачивает 14 видов пособий в установленный период с 10 по 25 числа каждого месяца.
Украинские войска используют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы, предположительно поставленные странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства командира Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения ВС РФ с позывным Тренер. По его словам, у раненых, поступающих в госпитали на данном направлении, выявляют шарообразные элементы правильной формы и одинакового размера, которые обладают высокой проникающей способностью.
ЛНР
Украинские формирования вечером открыли огонь из РСЗО HIMARS по Стаханову, выпустив 2 ракеты.
На бывших позициях ВСУ в селе Желобок Славяносербского района изъято 60 мин и более 2 тысяч патронов. Кроме того, правоохранительные органы республики сообщили, что в схроне находились несколько гранат и выстрелы для гранатометов.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ используют мирных жителей в Макеевке в качестве живого щита, запрещая им покидать населенный пункт. Чтобы воспрепятствовать отъезду населения, украинские формирования заминировали трассы, ведущие на север, восток и юг от Макеевки.
Украина
Служба безопасности Украины заявила, что в Киеве был задержан волонтер местного представительства Международного комитета Красного Креста. Его подозревают в якобы сотрудничестве с Россией. В ведомстве заявили, что мужчина работал в секторе, созданном управлением Пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
На территории Германии началось обучение украинских танковых экипажей использованию Leopard 2, сообщила представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы минобороны стран альянса намерены на встрече в Брюсселе 14-15 февраля обсудить наращивание поддержки Украины. При этом он отметил, что приоритетным остается вопрос поставок Киеву не самолетов, а военного оборудования и бронетехники. Он также отметил, что темпы расходования боеприпасов украинскими войсками превышают возможности их производства странами НАТО.
По словам Столтенберга, НАТО может стать частью «каких-либо международных усилий по обсуждению гарантий безопасности для Украины», никакой конкретики относительно таких гарантий он не привел. При этом генсек блока заявил о необходимости сделать украинскую армию более сильной после завершения конфликта, обеспечив ее средствами, которые помогут Киеву «осуществлять оборону» и «предотвращать другие конфликты».