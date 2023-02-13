Прокуратура проверит интернат в Курской области после публикаций об избиении подопечных

Так, на одном из опубликованных видео запечатлено, как женщина рассказывает об издевательствах над 107-летней бабушкой. По словам героини записи, которая, вероятнее всего, является подопечной этого же интерната, одна из сотрудниц социального учреждения избила пенсионерку чашкой по голове.