Прокуратура проверит интернат в Курской области после публикаций об избиении подопечных

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло происходящее в доме-интернате социального обслуживания в Железногорске Курской области. В Сети распространилась информация о жестоком обращении с подопечными учреждения, в связи с чем межрайонная прокуратура организовала проверку.
Так, на одном из опубликованных видео запечатлено, как женщина рассказывает об издевательствах над 107-летней бабушкой. По словам героини записи, которая, вероятнее всего, является подопечной этого же интерната, одна из сотрудниц социального учреждения избила пенсионерку чашкой по голове.
Гражданка подчеркнула, что стариков здесь постоянно обижают и даже бьют по лицу. Там же были опубликованы фотографии пожилой женщины, у которой была забинтована голова.