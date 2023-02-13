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Командир медгруппы ВС РФ рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ

Армия
Командир медгруппы ВС РФ рассказал о новых особо опасных боеприпасах ВСУ

Украинские националисты начали применять под Угледаром новые особо опасные боеприпасы. Об этом сообщил командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения ВС РФ.

В комментарии для РИА Новости он рассказал, что в последнее время стало поступать больше пострадавших, у которых находят шарообразные поражающие элементы одинакового размера.

«Они на большой скорости проникают, начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект», — поделился доктор.

Он добавил, что пациенты, которые пострадали от таких снарядов ВСУ, являются самыми тяжелыми. По его мнению, подобные боеприпасы украинская армия получает от западных стран.
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