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Цифровая национальная валюта может появиться в ОАЭ

Экономика
Цифровая национальная валюта может появиться в ОАЭ

В рамках ускорения цифровизации финансовых услуг Центробанк ОАЭ планирует выпустить цифровую валюту CBDC, передает РБК со ссылкой на данные арабского регулятора.

На первом этапе реализации «Программы трансформации финансовой инфраструктуры» в стране намерены создать систему внутренних карт, запустить платформу мгновенных платежей и выпустить CBDC.

Все эти манипуляции призваны расширить финансовую доступность и улучшить безопасность и эффективность денежных платежей. Таким образом, в ОАЭ планируют приблизить жителей к отказу от наличных денег.

Следующий этап будет включать в себя разработку и реализацию цифровой инфраструктуры, в числе которой будет облачный сервис и другие платформы.
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