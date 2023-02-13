Цифровая национальная валюта может появиться в ОАЭ

В рамках ускорения цифровизации финансовых услуг Центробанк ОАЭ планирует выпустить цифровую валюту CBDC, передает РБК со ссылкой на данные арабского регулятора.
На первом этапе реализации «Программы трансформации финансовой инфраструктуры» в стране намерены создать систему внутренних карт, запустить платформу мгновенных платежей и выпустить CBDC.
Все эти манипуляции призваны расширить финансовую доступность и улучшить безопасность и эффективность денежных платежей. Таким образом, в ОАЭ планируют приблизить жителей к отказу от наличных денег.
Следующий этап будет включать в себя разработку и реализацию цифровой инфраструктуры, в числе которой будет облачный сервис и другие платформы.