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Морская мина взорвалась на пляже в Батуми

Весь мир
Морская мина взорвалась на пляже в Батуми

Тбилиси, 13 февраля. На пляже в грузинском Батуми прогремел мощный взрыв. Как сообщают Telegram-каналы, его причиной стала детонация морской мины, которую принесло штормом.

Предмет, похожий на мину, за несколько минут до взрыва сняли очевидцы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают следственные органы.

Морская мина взорвалась на пляже в Батуми

Это не первый инцидент с морскими минами, который произошел в акватории Черного моря. Власти Болгарии и Румынии сообщали об обнаружении взрывоопасных «сюрпризов» около своих берегов. По заявлениям Анкары, корабли турецких ВМС были задействованы при обезвреживании мин в проливе Босфор. Кроме того, стало известно, что по меньшей мере два корабля подорвались на минах в устье Дуная.

Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло, что причиной повышенной минной опасности в Черноморском регионе стали действия украинской стороны, которая не соблюла технологии установки заграждений в районе Одессы, Южного и ряда других портов. В результате часть мин сорвало с якорей и унесло в открытое море. Позже под действием течений взрывоопасные предметы распространились по всему Черному морю и теперь представляют собой серьезную опасность для судоходства и жителей прибрежных городов.
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