Морская мина взорвалась на пляже в Батуми

Это не первый инцидент с морскими минами, который произошел в акватории Черного моря. Власти Болгарии и Румынии сообщали об обнаружении взрывоопасных «сюрпризов» около своих берегов. По заявлениям Анкары, корабли турецких ВМС были задействованы при обезвреживании мин в проливе Босфор. Кроме того, стало известно, что по меньшей мере два корабля подорвались на минах в устье Дуная.