Российские военнослужащие вскоре ликвидируют иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он подчеркнул, что зачистка ожидает подразделения ВСУ уже в ближайшее время. При этом никакое западное оружие, которое поставляется на Украину, не изменит исход конфликта.
«Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях», — заявил Макгрегор.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовился к боевым действиям на территории Украины с 2014 года, передает RT.