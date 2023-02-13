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Полковник Макгрегор предрек скорую ликвидацию иностранных наемников на Украине

Армия
Полковник Макгрегор предрек скорую ликвидацию иностранных наемников на Украине

Российские военнослужащие вскоре ликвидируют иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что зачистка ожидает подразделения ВСУ уже в ближайшее время. При этом никакое западное оружие, которое поставляется на Украину, не изменит исход конфликта.

«Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях», — заявил Макгрегор.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовился к боевым действиям на территории Украины с 2014 года, передает RT.
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