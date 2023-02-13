Христианские демократы обошли правящую партию на выборах в земельный парламент Берлина

Согласно предварительным подсчетам оппозиционная партия Христианского демократического союза (ХДС) опередила правящую партию канцлера ФРГ Олафа Шольца, набрав почти 28% голосов на выборах в ландтаг.
Правящая партия СДПГ показала худший в истории результат — 18,5%. Столько же получила партия «зеленых». Также в земельный парламент войдут представители Левой партии (12,5% голосов) и «Альтернативы для Германии» (9%). Свободная демократическая партия с 4,5% не прошла в Заксобрание столицы.
Всего голосовании приняли участие 2,4 миллиона немцев. Участки начали работу в 08:00 и закрылись в 18:00 по местному времени.