Христианские демократы обошли правящую партию на выборах в земельный парламент Берлина

Правящая партия СДПГ показала худший в истории результат — 18,5%. Столько же получила партия «зеленых». Также в земельный парламент войдут представители Левой партии (12,5% голосов) и «Альтернативы для Германии» (9%). Свободная демократическая партия с 4,5% не прошла в Заксобрание столицы.