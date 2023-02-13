Сиделка Натальи Фатеевой рассказала о проблемах актрисы со здоровьем

Сиделка народной артистки РСФСР Натальи Фатеевой Татьяна поделилась подробностями о проблемах актрисы со здоровьем. Она отметила, что ранее советская звезда была госпитализирована.
Состояние здоровья Фатеевой ухудшилось, поэтому ей наняли сиделку. Женщина заявила, что уже две недели следит за актрисой. За это время она поняла, что артистка может сидеть, но передвигается благодаря помощи других или на костылях.
«Я помощница, я живу с ней, потому что надо ей помочь», — заявила сиделка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. — Если уже дрожь пошла по телу, то все».
Фатеева была готова принять журналистов и поговорить, но спустя время изменила свое решение и отказалась. Ее сиделка подтвердила, что в таком возрасте люди часто капризничают.