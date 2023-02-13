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Толпа школьников избила девочку палкой до синяков и переломов на Сахалине

Происшествия
Толпа школьников избила девочку палкой до синяков и переломов на Сахалине

Толпа подростков избила 15-летнюю девочку до синяков и перелома на Сахалине. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Драка произошла в городе Анива. Несовершеннолетние кинули школьнице в ноги петарду и начали лезть к ней с кулаками, на что пострадавшая попыталась дать сдачи. В результате компания из четверых человек набросилась на девочку, один из хулиганов использовал палку. В ходе проверки силовики установят степень вреда потерпевшей и установят все обстоятельства произошедшего.
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