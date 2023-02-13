Толпа школьников избила девочку палкой до синяков и переломов на Сахалине

Драка произошла в городе Анива. Несовершеннолетние кинули школьнице в ноги петарду и начали лезть к ней с кулаками, на что пострадавшая попыталась дать сдачи. В результате компания из четверых человек набросилась на девочку, один из хулиганов использовал палку. В ходе проверки силовики установят степень вреда потерпевшей и установят все обстоятельства произошедшего.