Козин уличил США в раздувании антикитайской истерии с помощью историй об НЛО

США могут преследовать конкретные цели, раздувая истерию вокруг темы внеземного происхождения сбитых в последние дни над страной летательных объектов.
Таким мнением в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин. По его словам, не так давно Пентагон передал одному из американских СМИ информацию о 366 случаях появления НЛО в небе над США с 2021 года. Эксперт убежден, что Пентагон с помощью тиражирования подобных данных может преследовать несколько целей.
«Главная причина — американцы пытаются начать нагнетать антикитайскую истерию. Я склоняюсь к предположению, что они специально раздувают эту тему», — заявил Козин.
Он добавил, что США нередко спекулируют на подобных темах. По словам эксперта, иногда рассказами о мнимых угрозах американцы пытаются оправдывать большие военные расходы и создать образ врага, в роли которого может оказаться любая страна.