Козин уличил США в раздувании антикитайской истерии с помощью историй об НЛО

Таким мнением в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин. По его словам, не так давно Пентагон передал одному из американских СМИ информацию о 366 случаях появления НЛО в небе над США с 2021 года. Эксперт убежден, что Пентагон с помощью тиражирования подобных данных может преследовать несколько целей.