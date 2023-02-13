В Ногинске пьяный мужчина задушил дядю водолазкой из мести за убитую родственником бабушку

Как пишут СМИ, все произошло в Ногинске днем в субботу. 32-летний мужчина пришел в гости к своему дяде. Там мужчины стали распивать спиртное. В ходе застолья гость припомнил, что в 2004 году родственник убил его бабушку, за что был осужден. В порыве ярости мужчина снял водолазку и задушил ей дядю. После этого он позвонил супруге и попросил вызвать полицию. Возбуждено уголовное дело.