Мишустин поручил создать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил учредить правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом говорится в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.
Создать соответствующую комиссию в конце декабря поручил президент России Владимир Путин. Она должна появиться до 15 февраля. В документе отмечалось, что комиссия займется, в том числе, разработкой, производством, сертификацией и использованием беспилотных авиационных систем, а также средств защиты от их противозаконной эксплуатации.
Помимо этого, в список обязанностей правительственной комиссии войдет развитие инфраструктуры и подготовка кадров для эксплуатации беспилотных авиационных систем. Ее возглавит первый вице-премьер России Андрей Белоусов.