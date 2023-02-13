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Мишустин поручил создать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

Общество
Мишустин поручил создать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил учредить правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом говорится в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.

Создать соответствующую комиссию в конце декабря поручил президент России Владимир Путин. Она должна появиться до 15 февраля. В документе отмечалось, что комиссия займется, в том числе, разработкой, производством, сертификацией и использованием беспилотных авиационных систем, а также средств защиты от их противозаконной эксплуатации.

Помимо этого, в список обязанностей правительственной комиссии войдет развитие инфраструктуры и подготовка кадров для эксплуатации беспилотных авиационных систем. Ее возглавит первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
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