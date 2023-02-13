Мишустин поручил создать комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

Создать соответствующую комиссию в конце декабря поручил президент России Владимир Путин. Она должна появиться до 15 февраля. В документе отмечалось, что комиссия займется, в том числе, разработкой, производством, сертификацией и использованием беспилотных авиационных систем, а также средств защиты от их противозаконной эксплуатации.