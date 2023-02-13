Радиостанции «Русской Медиагруппы» в 2022 году приобрели новых слушателей по всей стране

Пресс-служба «Русской Медиагруппы» сообщила о росте аудитории своих радиостанций. Еженедельно эфирами медиахолдинга интересуются на 2% больше россиян.
Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, в 2022 году «Русская Медиагруппа» смогла не потерять своих слушателей и даже преумножить их количество. Так, еженедельный прирост аудитории радиостанций составил 2% по всей стране. Кроме того, за минувший год к станциям медиахолдинга начало присоединяться все больше российских городов.
«Радио Monte Carlo зазвучало в Кургане, Ижевске, Туле, Каменск-Уральском и городах Тверской области – Конаково, Ржеве и Торжке; вещание «Русского Радио» стартовало в Выборге, Алуште, Судаке и Джанкое и еще десяти городах», — говорится в сообщении пресс-службы «Русской Медиагруппы».
Увеличилось число слушателей и в столице страны. По сравнению с 2021 годом, недельная аудитория в Москве выросла на 6%, а охват радио Monte Carlo увеличился на 18%.
Ранее стало известно, что ведущие популярного утреннего шоу «Русские Перцы» отправятся в большой тур по городам страны. Эфир в Твери они проведут уже 17 февраля.