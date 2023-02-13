Радиостанции «Русской Медиагруппы» в 2022 году приобрели новых слушателей по всей стране

Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, в 2022 году «Русская Медиагруппа» смогла не потерять своих слушателей и даже преумножить их количество. Так, еженедельный прирост аудитории радиостанций составил 2% по всей стране. Кроме того, за минувший год к станциям медиахолдинга начало присоединяться все больше российских городов.