Школьник оказался под колесами Audi в Екатеринбурге

Водитель иномарки Audi A5 сбил ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Народной Воли в Екатеринбурге. Пострадавшего школьника доставили в больницу. Медики диагностировали у него травму головы.
За рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, в момент происшествия он был в трезвом состоянии. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.
В Орске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 64-летняя женщина. Ее сбили прямо на пешеходном переходе. Все произошло на улице Добровольского, сообщало RIA56.