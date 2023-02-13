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Школьник оказался под колесами Audi в Екатеринбурге

Происшествия
Школьник оказался под колесами Audi в Екатеринбурге

Водитель иномарки Audi A5 сбил ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Народной Воли в Екатеринбурге. Пострадавшего школьника доставили в больницу. Медики диагностировали у него травму головы.

За рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, в момент происшествия он был в трезвом состоянии. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

В Орске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 64-летняя женщина. Ее сбили прямо на пешеходном переходе. Все произошло на улице Добровольского, сообщало RIA56.
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