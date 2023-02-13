Задержанная в Латвии студентка Андриец написала письмо маме — текст

Передай, пожалуйста, всем, чтобы не беспокоились обо мне, и сама не беспокойся. Я видела вас у здания суда, мне было приятно, что вы пришли поддержать. Махала вам, но поняла, что окна затонированы и вы меня не видели. Мама, не волнуйся, скоро меня выпустят, я не сомневаюсь. Совесть моя чиста, я ничего плохого не делала. А свободы лишить, посадив в тюрьму, меня не могут, потому что она у меня внутренняя. Всем друзьям и соратникам передавай привет.