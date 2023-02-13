Задержанная в Латвии студентка Андриец написала письмо маме — текст

Задержанная в Латвии студентка Санкт-Петербургского университета Татьяна Андриец написала письмо маме. Текст письма с разрешения матери выложил в соцсетях латвийский активист Владимир Линдерман.
«Привет, мамочка! У меня всё хорошо, сейчас я в Илгуциемсе, сижу одна на карантине. Когда я была на «7 небе», (СИЗО в Риге — АБ) со мной была девушка, которая раньше сидела за наркотики. Вполне адекватная и хорошая. Она мне много рассказала, так что у меня нет никакого стресса, всё хорошо...
Передай, пожалуйста, всем, чтобы не беспокоились обо мне, и сама не беспокойся. Я видела вас у здания суда, мне было приятно, что вы пришли поддержать. Махала вам, но поняла, что окна затонированы и вы меня не видели. Мама, не волнуйся, скоро меня выпустят, я не сомневаюсь. Совесть моя чиста, я ничего плохого не делала. А свободы лишить, посадив в тюрьму, меня не могут, потому что она у меня внутренняя. Всем друзьям и соратникам передавай привет.
Не знаю, как быть с универами. Не хочется, честно говоря, в академический, но, видимо, придётся. Или, может быть, можно договориться, чтобы подождали немного? Вдруг меня выпустят через месяц? И я бы с лёгкостью наверстала.
Напиши, как вы.
Обнимаю, все будет хорошо, обещаю».
Напомним, что гражданку Латвии и студентку С. Петербургского университета Татьяну Андриец задержали в тот момент когда приехала на родину из России, на каникулы. Рижский городской суд постановил заключить ее под стражу, которая, по данным Службы государственной безопасности (СГБ), причастна к деятельности направленного против интересов национальной безопасности Латвии. Это уже третий подобный случай за полгода, до Андриец в Латвии точно так же были арестованы приехавшие из России политик Руслан Панкратов и журналист Марат Касем.