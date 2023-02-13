Варшава пришла в ужас из-за нового пакета антироссийских санкций ЕС

Власти Польши пришли в ужас из-за нового пакета европейских ограничительных мер в отношении Москвы. О недовольстве Варшавы сообщил глава польской дипмиссии при объединении Анджей Садось.
Как известно, ЕК показала членам сообщества проект новых санкций против российского государства. Ожидается, что сам документ будет опубликован 15 февраля. Однако, как оказалось, Варшаве он пришелся не по душе. В частности, Польше не понравилось, что в этом списке не значится Росатом.
«Это ниже наших ожиданий», — сказал Садось.
Ранее сообщалось, что в санкционный перечень Евросоюза могут попасть четыре банка РФ. Такой информацией поделились журналисты Politico.