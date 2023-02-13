Варшава пришла в ужас из-за нового пакета антироссийских санкций ЕС

Как известно, ЕК показала членам сообщества проект новых санкций против российского государства. Ожидается, что сам документ будет опубликован 15 февраля. Однако, как оказалось, Варшаве он пришелся не по душе. В частности, Польше не понравилось, что в этом списке не значится Росатом.