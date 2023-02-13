Академик РАН предупредил о возможной эпидемии холеры в Сирии

Онищенко напомнил, что сирийская эпидемия холеры, которая была в 2002 году насчитывает десятки тысяч заболевших. Благополучие по холере в прошлом году было в 32 странах. Поэтому сегодня на территории, прежде всего, Сирии (потому что по последним данным Турции помогает порядка 72 стран, а Сирии – только мы), нужно очень серьезно заниматься вопросом диагностики, выявления больных, организации их лечения, считает профессор.