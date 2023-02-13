Академик РАН предупредил о возможной эпидемии холеры в Сирии

Только недавно поутихли землетрясения и афтершоки в Турции и Сирии, однако, голод, смерти и разруха — еще не все. Чрезвычайные ситуации, связанные с массовой гибелью людей, могут стать причиной эпидемий. Особенно это касается стран с теплым климатом и низким уровнем санитарии.
На данный момент, согласно официальной статистике, число погибших в обеих странах превысило 33 тысячи человек. Более 29 тысяч – турецкие граждане.
Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что землетрясения, затронувшие Турцию и Сирию — хорошая, реальная основа для того, чтобы в пострадавших регионах возникли серьезнейшие эпидемические осложнения.
«Буквально в январе этого года ВОЗ объявила об окончании эпидемии холеры на территории воюющей Сирии. Но по всем абсолютно правильным критериям в области здравоохранения, чрезвычайные ситуации, такие как наводнения, землетрясения – это механизм, который может запустить серьёзнейшую эпидемию», — рассказал академик.
Онищенко напомнил, что сирийская эпидемия холеры, которая была в 2002 году насчитывает десятки тысяч заболевших. Благополучие по холере в прошлом году было в 32 странах. Поэтому сегодня на территории, прежде всего, Сирии (потому что по последним данным Турции помогает порядка 72 стран, а Сирии – только мы), нужно очень серьезно заниматься вопросом диагностики, выявления больных, организации их лечения, считает профессор.
«И, конечно же, вакцинацией против холеры. Потому что если это не будет сделано, то это может возыметь более серьезные последствия, чем землетрясения», — предупредил эксперт.
Поэтому в рамках оказания помощи, конечно, нужно думать о наработке вакцины, заниматься диагностикой и направить квалифицированные медицинские кадры, которые могли бы этим заниматься, отметил Онищенко. А кроме вакцины еще нужна вода, водопровод, мы, конечно, не построим, но можем обеспечить очистительными устройствами, завезти качественную воду в больших объемах, особенно для детей, подытожил он.
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