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Столтенберг: НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки

Армия
Столтенберг: НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-членов НАТО будут обсуждать создание виртуальной сети космических спутников в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля.

Он подчеркнул, что соответствующая мера поможет обеспечить более эффективный обмен разведданными и наблюдением, а также обеспечит улучшение взаимодействия и навигации и раннее предупреждение о запуске ракет.

«Я ожидаю, что страны согласуют создание новой виртуальной сети национальных и коммерческих спутников», — сообщил Столтенберг.

Помимо этого, генсек отметил, что подобная работа потребует увеличения вложения инвестиций в оборону НАТО.
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