Выступления оскорбившей мобилизованных Хакамады требуют запретить в России

Выступления журналиста и писательницы Ирины Хакамады требуют запретить на территории России. Причиной стали ее оскорбления в адрес мобилизованных граждан страны.
Руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении Хакамады и запретить ее выступления с мастер-классами в городах России, передает Telegram-канал SHOT.
Ранее журналистка в одном из интервью получила вопрос о том, есть ли у нее знакомые среди тех, кого мобилизовали. На что она ответила, что в ее окружении нет таких, поскольку те «не являются идиотами».