Геннадий Онищенко: американцы воюют с нашей страной, раздавая указания марионеточным режимам

Байдена, конечно, сложно судит и упрекать, обсуждать диагнозы публично — это некорректно и неэтично. Что ж поделать, если глава претендующего на мировое господство государства страдает слабоумием из-за прогрессирующего Альцгеймера. Но факт остается фактом: общая позиция США — это позиция мирового гегемона, который решает, кому с кем сотрудничать и дружить. США даже не стараются скрыть, что совершили военную диверсию, заложив туда взрывчатку и нажав на кнопку. И воспринимается это все как само собой разумеющееся. Почему молчит ФРГ? По факту это оккупированная американцами территория. Мы-то свои войска, которые оставались в Германии после Великой Отечественной войны в 1991 году вывели, а американцы нет. США взрывают газопровод в нейтральных водах, потому что им не нравятся партнерские отношения Германии и России. Что это как не объявление войны?! А что если завтра им не понравится то, что мы продаем газ Китаю и рванет уже где-то на нашей территории?!