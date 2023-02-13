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Геннадий Онищенко: американцы воюют с нашей страной, раздавая указания марионеточным режимам

Политика
Геннадий Онищенко: американцы воюют с нашей страной, раздавая указания марионеточным режимам

Подрыв «Северных потоков», предоставление Киеву разведданных и вооружений, подготовка боевиков для совершения терактов в России и странах СНГ — это прямые признаки войны, которую ведет США против нашей страны. Такую мысль высказал политик, академик РАН Геннадий Онищенко.

В авторской колонке для ФАН он подчеркнул, что все эти действия не должны оставаться без жесткой ответной реакции, поскольку Вашингтон чувствует безнаказанность.

Геннадий Онищенко: американцы воюют с нашей страной, раздавая указания марионеточным режимам

США уверовали в то, что им все можно в этом мире. Колонка Геннадия Онищенко

На Западе практически не скрывали, что подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» их рук дело. В словах некоторых политиков наблюдалось даже некоторое бахвальство этой диверсией. По факту это прямая экспансия американцев. США уверовали в то, что им все можно в этом мире.

Это признание о причастности к подрывам прозвучало из уст лидера США Джо Байдена еще за год до начала СВО: «если российские танки или войска перейдут границу Украины, «Северного потока — 2» больше не будет». А потом и госсекретарь Энтони Блинкен, после диверсии на газопроводе, заявил, что выведение из строя «Северных потоков» — «потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов».

Геннадий Онищенко: американцы воюют с нашей страной, раздавая указания марионеточным режимам

Байдена, конечно, сложно судит и упрекать, обсуждать диагнозы публично — это некорректно и неэтично. Что ж поделать, если глава претендующего на мировое господство государства страдает слабоумием из-за прогрессирующего Альцгеймера. Но факт остается фактом: общая позиция США — это позиция мирового гегемона, который решает, кому с кем сотрудничать и дружить. США даже не стараются скрыть, что совершили военную диверсию, заложив туда взрывчатку и нажав на кнопку. И воспринимается это все как само собой разумеющееся. Почему молчит ФРГ? По факту это оккупированная американцами территория. Мы-то свои войска, которые оставались в Германии после Великой Отечественной войны в 1991 году вывели, а американцы нет. США взрывают газопровод в нейтральных водах, потому что им не нравятся партнерские отношения Германии и России. Что это как не объявление войны?! А что если завтра им не понравится то, что мы продаем газ Китаю и рванет уже где-то на нашей территории?!

Второй аспект, указывающий, что США ведут открытую войну против нас — это полное обеспечение киевского режима с целью усугубления конфликта. Штаты предоставляют Украине всю разведывательную информацию, полученную с американских, и не только, спутников: дислокацию наших войск, перемещение группировок, расположение военных баз и так далее. Это разве не участие в конфликте?! А обеспечение киевского режима вооружением? При этом прошу заметить, что это делается отнюдь не в качестве благотворительности, за эти поставки будут расплачиваться последующие поколения украинцев. А американцы выигрывают сразу по двум «фронтам»: осложняют для России ход спецоперации и разгоняют свой военно-промышленный комплекс.

Геннадий Онищенко: американцы воюют с нашей страной, раздавая указания марионеточным режимам

На сегодняшний день мы с вами можем вполне небезосновательно считать, что американцы воюют с нашей страной, раздавая соответствующие указания всем марионеточным режимам, в том числе и странам Евросоюза. А раз мы находимся в состоянии войны, почему бы нам, допустим, не ответить им диверсией на каком-нибудь газопроводе или магистрали на границе между Канадой и США? И также в спокойно заявить, что мы это сделали с целью ослабления противника. Почему бы нам не поднять вопрос участия американских атлетов в Олимпийских играх. Ведь эта страна только в XXI веке развязала войны в как минимум в восьми государствах Ближнего Востока, оставив там разруху и выращенных спецслужбами террористов. А сейчас Америка осуществляет экономическую агрессию в отношении неугодных стран.

Подумайте сами, подрыв газопроводов осуществлялся не просто какими сторонними террористами, а с помощью регулярной армии США. Это же целая военная операция была. И это уже критерий войны.

Вашингтон исходит из позиции — нам можно все, а остальные страны не имеют такого права и должны каждый шаг согласовывать и спрашивать разрешения.

Буквально через 10 дней минет год с начала спецоперации на Украине. Это был серьезный шаг и вынужденная мера. Главное — этот шаг был правильным. Подтверждением тому служит информация о том, что американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством»✱ и «Аль-Каидой»✱ (обе признаны террористическими и запрещены в РФ) для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. По данным Службы внешней разведки России, США вербуют уже опытных боевиков, отдавая предпочтение выходцам из стран Центральной Азии и северокавказских регионов нашей страны. На данный момент известно о 60 террористах. Еще остались сомнения о том, ведет Америка против нас войну или нет? Надо ли нам продолжать молчать в ответ, поощряя тем самым их действия?

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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