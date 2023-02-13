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Премьер Чехии Фиала счел нецелесообразным полное прекращение дипсвязей с Россией

Политика
Премьер Чехии Фиала счел нецелесообразным полное прекращение дипсвязей с Россией

Прага не считает целесообразным в полном объеме закрывать установленный с Москвой каналы дипсвязи. О позиции чешского государства сообщил руководитель его кабмина Петр Фиала.

Политик в рамках общения со студентами в Остраве подчеркнул, что в настоящий момент контакты между российским и чешским государствами находятся на самом низком уровне, однако полностью их закрывать бессмысленно.

«Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их. Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан», — сказал Фиала.

Ранее в Праге заявили, что время для депортации российского посла еще не настало. Соответствующее заявление сделали в чешском МИД.
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