Премьер Чехии Фиала счел нецелесообразным полное прекращение дипсвязей с Россией

Прага не считает целесообразным в полном объеме закрывать установленный с Москвой каналы дипсвязи. О позиции чешского государства сообщил руководитель его кабмина Петр Фиала.
Политик в рамках общения со студентами в Остраве подчеркнул, что в настоящий момент контакты между российским и чешским государствами находятся на самом низком уровне, однако полностью их закрывать бессмысленно.
«Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их. Мы можем подумать об этом, но я не вижу в этом смысла. Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан», — сказал Фиала.
Ранее в Праге заявили, что время для депортации российского посла еще не настало. Соответствующее заявление сделали в чешском МИД.