Стоимость угля на рынке Польши за год выросла в несколько раз

На фоне отказа от российского угля стоимость ресурса в Польше увеличилась в несколько раз, передает газета Rzeczpospolita
В апреле польские власти запретили закупки угля из России, после чего ресурс стал более дефицитным и дорогостоящим. Угледобыча, по данным издания, сокращается, а импорт растет.
По данным Агентства по развитию промышленности, цены на уголь в 2022 году для энергетики страны выросли на 100%, а для теплоснабжения — на 200%.
В министерстве климата и окружающей среды Польши заявили, что в 2022 году было импортировано более 19 млн тонн каменного угля, из которых энергетический ресурс составил около 16 млн тонн.