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Стоимость угля на рынке Польши за год выросла в несколько раз

Экономика
Стоимость угля на рынке Польши за год выросла в несколько раз

На фоне отказа от российского угля стоимость ресурса в Польше увеличилась в несколько раз, передает газета Rzeczpospolita

В апреле польские власти запретили закупки угля из России, после чего ресурс стал более дефицитным и дорогостоящим. Угледобыча, по данным издания, сокращается, а импорт растет.

По данным Агентства по развитию промышленности, цены на уголь в 2022 году для энергетики страны выросли на 100%, а для теплоснабжения — на 200%.

В министерстве климата и окружающей среды Польши заявили, что в 2022 году было импортировано более 19 млн тонн каменного угля, из которых энергетический ресурс составил около 16 млн тонн.
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