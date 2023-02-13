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Во Владикавказе двое подростков попали в больницу после драки в гимназии

Происшествия
Во Владикавказе двое подростков попали в больницу после драки в гимназии

Ученики гимназии во Владикавказе устроили драку, после которой двоим участникам конфликта потребовалась помощь медиков. Как сообщил источник ФАН в региональном МВД, ведомство начало проверку.

«В ходе словесного конфликта между двумя учащимися 2005 года рождения произошла драка, в результате которой оба подростка с различными телесными повреждениями были госпитализированы в РДКБ г. Владикавказа», — говорится в сообщении полицейских.

В настоящее время подростки находятся в стационаре под наблюдением специалистов. Собранный по факту драки материал был направлен на изучение следователям.
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