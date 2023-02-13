Гендиректор Роскосмоса Борисов раскрыл причину разгерметизации «Союза МС-22»

Напомним, 11 февраля стало известно о разгерметизации теплового контура грузового корабля «Прогресс МС-21». Корабль провел в составе МКС три месяца, его расстыковка была намечена на 18 февраля. Инцидент не отразился на безопасности экипажа и на планах полета к станции. Похожая ситуация случилась 15 декабря минувшего года, когда разгерметизировался тепловой контур пилотируемого «Союза МС-22».