Гендиректор Роскосмоса Борисов раскрыл причину разгерметизации «Союза МС-22»

Разгерметизацию корабля «Союз МС-22» спровоцировало внешнее воздействие, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. Его видеообращение опубликовала пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.
По словам Борисова, причину разгерметизации «Союза МС-22» удалось установить благодаря качественным снимкам, которые предоставили коллеги из США. На них явно заметно нарушение внешней обшивки.
«Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования», — отметил глава Роскосмоса, пообещав показать снимки широкой общественности.
Напомним, 11 февраля стало известно о разгерметизации теплового контура грузового корабля «Прогресс МС-21». Корабль провел в составе МКС три месяца, его расстыковка была намечена на 18 февраля. Инцидент не отразился на безопасности экипажа и на планах полета к станции. Похожая ситуация случилась 15 декабря минувшего года, когда разгерметизировался тепловой контур пилотируемого «Союза МС-22».