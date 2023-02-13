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Барбаре Брыльской могут навсегда закрыть въезд в Россию из-за поддержки Ахеджаковой

Общество
Барбаре Брыльской могут навсегда закрыть въезд в Россию из-за поддержки Ахеджаковой

Польской актрисе Барбаре Брыльской могут запретить приезжать в Россию. Повод для такого решения — поддержка артистки Лии Ахеджаковой.

Ахеджакову отстранили от ролей в театре «Современник» из-за антироссийской позиции. После скандального инцидента за коллегу вступилась Брыльска, что не понравилось российским патриотам.

Представители организации «Ветераны России» направили главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину официальный запрос с призывом проверить громкие заявления звезды «Иронии судьбы, или С легким паром!» и привлечь актрису к ответственности, пишет «Абзац».

Ранее Брыльска заявила, что родина якобы недостойна Ахеджаковой. Польская артистка посоветовала коллеге эмигрировать, так как ей не дадут жизни в России «проклятые богом люди». После этих слов 81-летней звезде могут запретить въезд в Россию.
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