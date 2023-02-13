Барбаре Брыльской могут навсегда закрыть въезд в Россию из-за поддержки Ахеджаковой

Ранее Брыльска заявила, что родина якобы недостойна Ахеджаковой. Польская артистка посоветовала коллеге эмигрировать, так как ей не дадут жизни в России «проклятые богом люди». После этих слов 81-летней звезде могут запретить въезд в Россию.