В Новосибирске живодер сбросил трех кошек с 16-го этажа, а потом забил их до смерти

Житель Новосибирска жестоко расправился с тремя кошками, сбросив животных с балкона дома в Калининском районе. Теперь живодеру предстоит ответить за это перед судом.
По данным городской прокуратуры, все произошло еще 21 октября прошлого года на улице Фадеева. 55-летний фигурант по просьбе неизвестных проник в чужую квартиру. Соседи жаловались на неприятный запах, исходящий от животных. Тогда сибиряк нашел трех кошек и сбросил их с балкона. Спустившись вниз, он запинал их до смерти.
«Спустившись вниз к подъезду и убедившись, что одно из животных еще подавало признаки жизни он нанес не менее трех ударов по нему ногой, отчего животное погибло», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Тела кошек он поместил в пакет и выбросил в контейнер с мусором. Дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.