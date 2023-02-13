В Новосибирске живодер сбросил трех кошек с 16-го этажа, а потом забил их до смерти

По данным городской прокуратуры, все произошло еще 21 октября прошлого года на улице Фадеева. 55-летний фигурант по просьбе неизвестных проник в чужую квартиру. Соседи жаловались на неприятный запах, исходящий от животных. Тогда сибиряк нашел трех кошек и сбросил их с балкона. Спустившись вниз, он запинал их до смерти.