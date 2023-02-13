Депутат Луговой: госслужащие должны думать, стоит ли им выезжать из России или нет

Самому ему эти соображения не понятны, поскольку с 2006 года находится под жестокими санкциями и не может покидать Россию. С другой стороны он считает, что должен быть определенный баланс. Нельзя подвергать неадекватной критике тех, кто «со своей семье куда-то выехал по каким-то причинам на лечение или на отдых».