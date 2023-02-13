Депутат Луговой: госслужащие должны думать, стоит ли им выезжать из России или нет

Никто не запрещал выезжать заграницу: депутат Андрей Луговой прокомментировал инициативу поставить на «стоп» чиновникам иностранные каникулы на время СВО. С вопросом, как парламентарий относится к инициативе предпринимателя Евгения Пригожина, народному избраннику позвонили журналисты РИА ФАН.
По словам депутата государственной думы Андрея Лугового запрета покидать страну нет.
«За границу депутатам никто не запрещал выезжать. Есть санкции или нет это другой вопрос. Очевидно, они выезжают туда по каким-то свои соображениям», — отметил он.
Самому ему эти соображения не понятны, поскольку с 2006 года находится под жестокими санкциями и не может покидать Россию. С другой стороны он считает, что должен быть определенный баланс. Нельзя подвергать неадекватной критике тех, кто «со своей семье куда-то выехал по каким-то причинам на лечение или на отдых».
При этом он отмечает, что депутаты различных уровней и сенаторы должны помнить, что они избираемые лица.
«Ещё раз подчеркну, что любой госслужащий, любые работники правительства, депутаты, члены СФ, депутаты региональных парламентов должны понимать, что они избраны гражданами РФ и выезжая куда-то, всегда должны думать стоит ли им это делать или нет. Сам я предпочитаю отдыхать в Геленджике», — отметил он ФАН.
Ранее депутат Госдумы Мария Бутина сообщала ФАН, что отдыхать в период СВО — неэтично.