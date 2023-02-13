Депутат Миронов уличил Белый дом в лицемерии и двойных стандартах

Парламентарий отметил, что практически все мировое сообщество знает о грязной игре Белого дома. Более того, многие из государств понимают, что в любом противостоянии на геополитической арене имеется след Вашингтона. Соответствующее заявление Миронов опубликовал в своем Telegram-канале.