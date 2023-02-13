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Депутат Драпеко лаконично ответила на отмену спектаклей с Ахеджаковой в «Современнике»

Общество
Депутат Драпеко лаконично ответила на отмену спектаклей с Ахеджаковой в «Современнике»

Актрису Лию Ахеджакову отстранили от участия в спектакле «Игра в джин» в театре «Современник», постановку сняли с репертуара. Депутат Государственной думы Елена Драпеко прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Драпеко уверена, что тут нечего говорить. Она считает, что именно художественный руководитель театра вправе составлять и изменять репертуар.

«Это решение «Современника»», — лаконично высказалась парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, звезда фильма «Служебный роман» не поддержала специальную операцию России на Украине. Несмотря на это, артистка не намерена покидать родину. По мнению Ахеджаковой, она находится не в том возрасте, чтобы уезжать из страны, которую назвала «уродиной».
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