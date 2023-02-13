Ликбез от оружейника: ПКТ установлю на «джихад мобиль», а СВД модернизирую. Репортаж ФАН из Сватово

– В морском спецназе меня научили стрелять по-серьезному, там же я познакомился с так называемым двухсредным оружием, которое способно стрелять и в воздухе, и под водой. Некоторые из этих образцов до сих пор являются секретными. Спустя некоторое время я уволился с флота и работал на гражданских специальностях, а потом начались события 2014 года... Изначально думал, что буду всё снимать на камеру и принесу пользу, как военкор. Но в меня начали стрелять, я обиделся и вспомнил, что я, всё же, из противодиверсионной службы. С тех пор выполняю свой интернациональный долг, у нас ведь интернациональная страна, – рассказывает Кудеяр.