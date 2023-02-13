Ликбез от оружейника: ПКТ установлю на «джихад мобиль», а СВД модернизирую. Репортаж ФАН из Сватово

46-летний крымчанин Танай с позывным Кудеяр воюет на донбасском фронте с 2014 года. Начинал с крымской самообороны, потом воевал в бригадах «Призрак» Алексея Мозгового и «Восток» Александра Ходаковского.
С первых дней участвует в СВО, на данный период времени служит в составе добровольческого подразделения ВС РФ «Дон», дислоцирующегося в Сватово (ЛНР). Танай – снайпер и по совместительству оружейник: о стрелковом оружии он знает, без преувеличения, всё. Кудеяр провел своеобразный оружейный ликбез, рассказав о плюсах и минусах разных образцов оружия, о его дороговизне, а также озвучил фронтовые потребности бойцов.
На вопрос, откуда такие познания в оружейном ремесле, Кудеяр ответил, что стрельбой увлекался с детства, а потом проходил службу в противодиверсионном подразделении Военно-морского флота РФ в Кронштадте, где, собственно, и отточил свои навыки.
– В морском спецназе меня научили стрелять по-серьезному, там же я познакомился с так называемым двухсредным оружием, которое способно стрелять и в воздухе, и под водой. Некоторые из этих образцов до сих пор являются секретными. Спустя некоторое время я уволился с флота и работал на гражданских специальностях, а потом начались события 2014 года... Изначально думал, что буду всё снимать на камеру и принесу пользу, как военкор. Но в меня начали стрелять, я обиделся и вспомнил, что я, всё же, из противодиверсионной службы. С тех пор выполняю свой интернациональный долг, у нас ведь интернациональная страна, – рассказывает Кудеяр.
Он не только восстанавливает стрелковое оружие, пришедшее в негодность, но и собирает его из нескольких образцов. Боец демонстрирует трофей, попавший под бронетехнику, на котором выведена надпись «Volk» – судя по всему, это позывной бывшего владельца из числа укровояк. Говорит, что из этого образца вполне можно использовать затворную раму и сам затвор, а рукоятку он уже приспособил к другому автомату.
– А это замечательный образец стрелкового оружия АК74М калибра 5.45 мм 1984 года производства. Он из консервации, но эти автоматы вполне достойны. По моему мнению – и это не реклама – они гораздо качественнее, чем современные АК-12 в плане фрезерных и токарных работ, а также металла, – объясняет Танай.
Передовая полна непредвиденными ситуациями, и зачастую небольшому подразделению, к примеру, отделению взвода, требуется большая плотность огня на поле боя. При этом таскать на себе мощное по габаритам и весу оружие не всегда представляется возможным. Поэтому специально для таких случаев был разработан РПК калибра 5.45 мм.
– Он чуть тяжелее, чем классический автомат Калашникова, большинство его узлов взаимозаменяемые обычным АК. РПК отличается длиной ствола, под его возможности подогнаны прицельные приспособления и сошки, что позволяет создавать высокую плотность огня с закрытых позиций длительное время. Его любят в пехотных подразделениях, потому что он отлично выполняет свои функции, – говорит оружейник.
Боец показывает частично приведенные в порядок трофейные образцы. На некоторых рожках украинских автоматов нарисованы какие-то руны.
– Но они им не помогли, ведь их автоматы находятся у нас! – улыбается. – Это оружие модернизирую, и оно будет служить благим целям в отличие от негодяев, подонков, фашистов и прочей нечисти.
– А это ПКТ – пулеметы Калашникова танковые, надежное и мощное оружие. Моя задумка такая: пользуясь своими навыками механика, установлю их на подвижную турель, сделаю впереди бронеплиту, и всё это будет установлено на опорный подшипник, – объясняет Кудеяр.
– Пристреляю их на разные дистанции, после чего приспособим ПКТ на какой-нибудь «джихад мобиль» типа джипа-пикапа. Они, я считаю, сыграют большую позитивную роль и в борьбе с вражескими малыми беспилотниками, и в боях с пехотой противника, – уверен боец.
Сам Кудеяр пользуется СВД. Говорит, что сейчас снял со своей винтовки прицел, поскольку друзья приобрели ему ПСО-3: прицелы этой серии наиболее подходят к данному виду оружия.
– Она также будет модернизирована. Установлю дульный тормоз компенсатор (ДТК) закрытого типа, так называемую «банку», которая снижает уровень шума, а, главное, полностью убирает вспышку. Ведь во время боя стрелка обнаруживают в основном по вспышке выстрела. На ствольную коробку будет установлен кронштейн и сошки. По определенным причинам, связанным с баллистикой этой винтовки, делать так же, как на РПК, то есть, ставить сошки на сам ствол, нельзя, потому что снижается кучность, – рассказывает снайпер.
По словам профессионала, снайперские винтовки Драгунова являются очень надежным и проверенным временем механизмом, несмотря на то, что они не используются для сверхдальней стрельбы.
– Как винтовка пехотного снайпера СВД просто непревзойденная! Она легкая, точная и скорострельная за счет того, что является автоматической и имеет газовый узел. Поэтому она выполняет все необходимые функции винтовки огневой поддержки. За рубежом их называют марксманскими – то есть, винтовками точного стрелка. У нас же она, скорее, винтовка пехотного снайпера, поддерживающего свое подразделение точным огнем. Также ее можно использовать как оружие для диверсионных акций, – говорит он.
По словам оружейника, в России не так уж много снайперского оружия отечественного производства, в том числе, по причине того, что еще с советских времен считалось, что со снайперами противника лучше всего борются танки или минометы. Соответственно, разработке дальнобойных снайперских систем уделялось мало времени и внимания. В 1959 году появилась СВК – снайперская винтовка калибра 7.62 мм, опытный образец которой был предложен Михаилом Калашниковым. Но ее, по словам Кудеяра, скорее можно назвать антиматериальной винтовкой из-за не очень высокой кучности. А вот крупнокалиберная снайперская винтовка КСВК «Корд» калибра 12.7 мм, созданная коллективом конструкторов завода им. Василия Дегтярева в период «нулевых», пробивает и бронированные цели, и кирпичную кладку.
– Именно высокоточных винтовок у нас, к сожалению, не было, и спецподразделения зачастую пользовались магазинными винтовками Манлихера. В 2003 году коммерсант Владислав Лобаев основал первое в РФ частное оружейное предприятие «Царь-Пушка», получившее лицензию на производство оружия. С 2013 года его обновленный бизнес позиционируется как корпорация Lobaev. До начала СВО они выпускали оружие по относительно демократичным ценам, но в процессе спецоперации оно стало стоить бешеные деньги! Мол, эмбарго и у нас нет металла… На самом же деле не нужно быть семи пядей во лбу экономистом, чтобы понять, что себестоимость этих винтовок намного ниже. Мне кажется это странным, как минимум, и попыткой выиграть на войне, как максимум, – подчеркнул Кудеяр.
Стоит отметить, что на фронте в большом дефиците магазины – емкости для размещения патронов с механизмом их поочередной подачи. По словам бойца, даже те подразделения, которые вооружены самым современным оружием и хорошо экипированы, испытывают их нехватку. Проблема вполне очевидна, поскольку их выпуск ограничен, а потери – огромны.
– Не у всех бойцов есть сумка сброса, а если и есть, то в горячке боя человек не успевает запихать в нее пустой магазин. Да и у штурмовиков во время штурма нет времени, чтобы каким-то образом следить за тем, куда они его девают. В общем, магазин – это одноразовая штука. Поэтому просьба к тем людям, которые собирают всё для фронта: если вы будете отправлять сюда магазины, то фронтовики будут вам очень благодарны! Запомните: магазины и обоймы для винтовок здесь уходят моментально, – говорит оружейник.
Также, по его словам, бойцы нуждаются в качественных коллиматорах, хорошо повышающих кучность стрельбы. Помимо этого, нужны ночники обычные и ночники-монокуляры, ведь любой используемый в окопе фонарик грозит смертью. Очень не хватает тепловизоров.
– Нужна постоянная доставка оружейных пеналов, которые теряются в окопах – это сугубо объективная реальность холодного времени года. Нуждаемся в средстве для чистки оружия – оружейном сольвенте Sweet's и войлочных патчах типа «Чистоgun», ведь медная либо латунная оболочка пуль остается на нарезах ствола, что впоследствии сильно портит внутреннюю баллистику. Есть потребность в бороскопах: они помогают оружейникам определить состояние ствола, – перечисляет снайпер.
Что касается экипировки бойцов, то, по мнению Кудеяра, необходимо подумать об использовании не штатной, но удобной одежды, особенно для снайперов, которым довольно долго приходится лежать на мерзлой или промокшей земле, а штатные «пиксели», как известно, от холода не защищают.
– Хочу все-таки заметить, что положение хоть и медленно, но улучшается и исправляется. Мы учимся воевать, чему немножко разучились за долгое время, – подытожил боец.