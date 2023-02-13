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Столтенберг: НАТО должна обеспечить ВСУ всем необходимым для обороны после конфликта

Армия
Столтенберг: НАТО должна обеспечить ВСУ всем необходимым для обороны после конфликта

Страны НАТО обязаны обеспечить украинские войска на долгосрочную перспективу силами и оружием, которые помогут им эффективно сдерживать оборону после окончания конфликта.

Соответствующее заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед встречей глав минобороны стран НАТО, где будут обсуждать наращивание поддержки Украины.

«НАТО в долгосрочной перспективе работает над обеспечением армии Украины силами и средствами, которые помогут ей после конфликта осуществлять оборону и сдерживание для предотвращения других конфликтов», — сказал генсек.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские танкисты будут проходить обучение эксплуатации танков Leopard на территории республики больше месяца.
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