Столтенберг: НАТО должна обеспечить ВСУ всем необходимым для обороны после конфликта

Страны НАТО обязаны обеспечить украинские войска на долгосрочную перспективу силами и оружием, которые помогут им эффективно сдерживать оборону после окончания конфликта.
Соответствующее заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед встречей глав минобороны стран НАТО, где будут обсуждать наращивание поддержки Украины.
«НАТО в долгосрочной перспективе работает над обеспечением армии Украины силами и средствами, которые помогут ей после конфликта осуществлять оборону и сдерживание для предотвращения других конфликтов», — сказал генсек.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские танкисты будут проходить обучение эксплуатации танков Leopard на территории республики больше месяца.