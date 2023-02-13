В Израиле перед зданием парламента прошли многотысячные протесты против судебной реформы

Тем не менее ранее Конституционный комитет кнессета проголосовал за то, чтобы направить первую часть проекта на пленум для первого чтения. Заседание при этом отметилось крупным скандалом, в ходе которого как минимум троих оппозиционных депутатов насильно выставили за дверь — один из них, прежде чем покинуть зал, заявил, что таким образом законодатели «сожгут страну», говоря о планируемых реформах.