В Израиле перед зданием парламента прошли многотысячные протесты против судебной реформы

Перед зданием парламента Израиля продолжаются массовые протесты против поправок к законам, регулирующим работу судебной системы страны.
Выразить несогласие с предложенным правительством Биньямина Нетаньяху проектом реформ вышли тысячи людей. Многие из них несли государственные флаги и транспаранты с надписями «Спасите демократию Израиля» и «Весь мир наблюдает», часть демонстрантов скандировала: «Позор! Позор!». Кроме того, в других населенных пунктах по всей стране также прошли акции протеста. Всего, по данным местных СМИ, накануне на улицах городов Израиля находилось более 80 тысяч митингующих.
Многие израильские социальные институты и компании, в том числе производственные и юридические, позволили своим сотрудникам присоединиться к общенациональным забастовкам. Правительство, в свою очередь, всячески старается помешать протестам. В частности, министр образования Израиля Йоав Киш заявил, что учителям, не прибывшим на работу, не станут платить, а учеников отметят как прогульщиков.
По мнению местных СМИ, изменить планы правительства сможет лишь широкомасштабное участие общественности в демонстрациях. Примечательно, что против предложений по реформированию судебной системы выступил и президент страны, который в телевизионном обращении призвал не выносить законопроект в первое чтение и отметил, что Израиль находится «на грани юридического и социального краха».
Тем не менее ранее Конституционный комитет кнессета проголосовал за то, чтобы направить первую часть проекта на пленум для первого чтения. Заседание при этом отметилось крупным скандалом, в ходе которого как минимум троих оппозиционных депутатов насильно выставили за дверь — один из них, прежде чем покинуть зал, заявил, что таким образом законодатели «сожгут страну», говоря о планируемых реформах.
Протесты из-за предложенных поправок длятся с прошлого года. Причиной являются попытки правительства страны «подмять» под себя судебную систему: в случае успеха реформ власти смогут влиять на назначение членов Высшего суда справедливости, который вправе отменять решения парламента и кабмина.
Изменения необходимы, утверждает Нетаньяху, чтобы «обуздать» судей, якобы превышающих свои полномочия и вмешивающихся в политическую жизнь страны. Однако многие наблюдатели полагают, что так премьер пытается обезопасить себя самого — сейчас против него ведется сразу несколько уголовных дел по обвинению в коррупции и злоупотреблении доверием.
Ранее Верховный суд Израиля отменил назначение министром лидера правой партии ШАС Арье Дери. Нетаньяху выдвинул его как кандидата на пост главы минздрава и МВД, но в итоге премьеру пришлось увольнять Дери: у чиновника имелась в прошлом судимость за уклонение от уплаты налогов.