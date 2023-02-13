Подмосковные полицейские задержали похитителей украшений из частной ювелирной лавки

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали похитителей украшений из частной ювелирной лавки. В руках стражей порядка оказались двое приезжих из Кабардино-Балкарии, сообщает издание «Подмосковье сегодня».
Ограбление произошло в жилом доме на шоссе Энтузиастов, в подвале которого и располагался магазин. По данным СМИ, воры повредили оконную раму и через нее нелегально проникли в помещение. Злоумышленники украли четыре лотка с драгоценностями и скрылись с места происшествия.
Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей. Правоохранители установили местонахождение воров по горячим следам. Часть украденного удалось вернуть владельцу. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Приезжих заключили под стражу.