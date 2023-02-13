Подмосковные полицейские задержали похитителей украшений из частной ювелирной лавки

Ограбление произошло в жилом доме на шоссе Энтузиастов, в подвале которого и располагался магазин. По данным СМИ, воры повредили оконную раму и через нее нелегально проникли в помещение. Злоумышленники украли четыре лотка с драгоценностями и скрылись с места происшествия.