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Подмосковные полицейские задержали похитителей украшений из частной ювелирной лавки

Происшествия
Подмосковные полицейские задержали похитителей украшений из частной ювелирной лавки

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали похитителей украшений из частной ювелирной лавки. В руках стражей порядка оказались двое приезжих из Кабардино-Балкарии, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Ограбление произошло в жилом доме на шоссе Энтузиастов, в подвале которого и располагался магазин. По данным СМИ, воры повредили оконную раму и через нее нелегально проникли в помещение. Злоумышленники украли четыре лотка с драгоценностями и скрылись с места происшествия.

Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей. Правоохранители установили местонахождение воров по горячим следам. Часть украденного удалось вернуть владельцу. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Приезжих заключили под стражу.
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