Стала известна причина, по которой киевский режим отказывается возобновлять переговорный процесс и идти на мир с Кремлем. Ее озвучил советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-чиновник выразил уверенность в том, что дипломатическому урегулированию ситуации на украинской земле препятствует Белый дом, который продолжает снабжать Киев оружием и деньгами. Соответствующие выводы Соскин сделал в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.
«Украина — это не субъект, а объект, она просто инструмент в руках Соединенных Штатов. Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с РФ», — подчеркнул он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что с 23 по 24 февраля пройдут «великие события». Об этом пишет Национальная служба новостей.