Экс-советник Кучмы Соскин раскрыл причины отказа Киева идти на мир с Москвой

Экс-чиновник выразил уверенность в том, что дипломатическому урегулированию ситуации на украинской земле препятствует Белый дом, который продолжает снабжать Киев оружием и деньгами. Соответствующие выводы Соскин сделал в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.