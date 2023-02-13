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Экс-советник Кучмы Соскин раскрыл причины отказа Киева идти на мир с Москвой

Политика
Экс-советник Кучмы Соскин раскрыл причины отказа Киева идти на мир с Москвой

Стала известна причина, по которой киевский режим отказывается возобновлять переговорный процесс и идти на мир с Кремлем. Ее озвучил советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-чиновник выразил уверенность в том, что дипломатическому урегулированию ситуации на украинской земле препятствует Белый дом, который продолжает снабжать Киев оружием и деньгами. Соответствующие выводы Соскин сделал в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

«Украина — это не субъект, а объект, она просто инструмент в руках Соединенных Штатов. Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с РФ», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что с 23 по 24 февраля пройдут «великие события». Об этом пишет Национальная служба новостей.
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