Ректор Росбиотеха рассказал, как вуз может решить проблему дефицита кадров в хлебопекарнях

Целевое обучение является эффективным способом обеспечения предприятий хлебопекарной промышленности России молодыми кадрами. Такое мнение выразил исполняющий обязанности ректора Российского биотехнологического университета Алексей Кучумов.
Руководитель Росбиотеха выступил на круглом столе «Подготовка кадров для пищевой (хлебопекарной) отрасли: действующая система и новые реалии», который прошел в рамках деловой программы 30-й Международной выставки «Продэкспо-2023». Ректор подчеркнул, что в настоящее время вуз активно реализует программы по целевому набору студентов. Из выпускников этой программы предприятия пищевой промышленности формируют свой кадровый резерв. По словам Кучумова, такой подход полезен как для предприятий, так и для самих студентов.
«Выпускник точно знает, где он будет работать и уже свою выпускную работу готовит непосредственно на предприятии, где будет работать после ее защиты», — объяснил он.
В ходе своего выступления Кучумов также заявил о важности импортозамещения оборудования, которое используется в производстве пищевых продуктов. По его словам, это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности России. Решением данного вопроса занимаются специалисты из разных отраслей, являющиеся, в частности, сотрудниками Росбиотеха.