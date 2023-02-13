Ректор Росбиотеха рассказал, как вуз может решить проблему дефицита кадров в хлебопекарнях

Руководитель Росбиотеха выступил на круглом столе «Подготовка кадров для пищевой (хлебопекарной) отрасли: действующая система и новые реалии», который прошел в рамках деловой программы 30-й Международной выставки «Продэкспо-2023». Ректор подчеркнул, что в настоящее время вуз активно реализует программы по целевому набору студентов. Из выпускников этой программы предприятия пищевой промышленности формируют свой кадровый резерв. По словам Кучумова, такой подход полезен как для предприятий, так и для самих студентов.